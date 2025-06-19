Tangenziale di Catania, incidente tra più mezzi: traffico in tilt e code chilometriche

Catania, 19 giugno 2025 – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla tangenziale di Catania, nel tratto compreso tra lo svincolo di San Giorgio e quello di Misterbianco, in dir...

Catania, 19 giugno 2025 – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla tangenziale di Catania, nel tratto compreso tra lo svincolo di San Giorgio e quello di Misterbianco, in direzione Messina.

Al momento i dettagli sull’accaduto sono ancora scarsi, ma secondo le prime informazioni sarebbero coinvolti più mezzi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi, per prestare assistenza e gestire la viabilità.

A causa del sinistro, il traffico sta subendo pesanti ripercussioni: si registrano lunghissime code, con rallentamenti che iniziano già nei pressi dello svincolo per la zona industriale di Catania.

La situazione è in continua evoluzione, e si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione e, se possibile, di evitare il tratto interessato cercando percorsi alternativi.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sulle dinamiche dell’incidente e sulle condizioni delle persone coinvolte.