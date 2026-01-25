Tangenziale di Catania, lavori Anas: restringimenti notturni fino al 28 febbraio

Nell'ambito dei lavori per la riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza laterali lungo la Tangenziale di Catania, dal 22 gennaio al 28 febbraio, nella fascia oraria dalle 21:30 alle 6:00...

Nell'ambito dei lavori per la riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza laterali lungo la Tangenziale di Catania, dal 22 gennaio al 28 febbraio, nella fascia oraria dalle 21:30 alle 6:00 del giorno successivo, sono previste le seguenti limitazioni al transito:

restringimento della carreggiata dal km 13,814 al km 19,290, in tratti saltuari tra lo svincolo di San Giorgio e lo svincolo di Passo Martino, sulla corsia di marcia in direzione Siracusa;

restringimento della carreggiata dal km 19,290 al km 14,250, in tratti saltuari tra lo svincolo di Passo Martino e lo svincolo di San Giorgio, sulla corsia di marcia direzione Messina.

