95047

TANGENZIALE DI CATANIA: TAMPONAMENTO TRA I VEICOLO LUNGHE CODE

Code e rallentamenti.Intorni alle ore 14.30 si è verificato un tamponamento tra tre auto.E' successo lungo la tangenziale in direzione Misterbianco all'altezza dello svincolo per San Giorgio.Immediato...

A cura di Redazione Redazione
06 novembre 2019 15:06
TANGENZIALE DI CATANIA: TAMPONAMENTO TRA I VEICOLO LUNGHE CODE -
Dintorni
Condividi

Code e rallentamenti.

Intorni alle ore 14.30 si è verificato un tamponamento tra tre auto.

E' successo lungo la tangenziale in direzione Misterbianco all'altezza dello svincolo per San Giorgio.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi per gestire l'emergenza.

Fortunatamente non si registrano feriti, mentre il tamponamento ha effetti sul traffico lungo l'arteria.

L'incidente sta causando, infatti, rallentamenti e code in tangenziale.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047