TANGENZIALE DI CATANIA: TAMPONAMENTO TRA I VEICOLO LUNGHE CODE
A cura di Redazione
06 novembre 2019 15:06
Code e rallentamenti.
Intorni alle ore 14.30 si è verificato un tamponamento tra tre auto.
E' successo lungo la tangenziale in direzione Misterbianco all'altezza dello svincolo per San Giorgio.
Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi per gestire l'emergenza.
Fortunatamente non si registrano feriti, mentre il tamponamento ha effetti sul traffico lungo l'arteria.
L'incidente sta causando, infatti, rallentamenti e code in tangenziale.