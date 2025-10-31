Tangenziale nel caos: due incidenti con feriti, soccorsi sul posto e traffico in tilt

Mattinata complicata sulla tangenziale in direzione Misterbianco, dove si registrano due distinti incidenti che stanno paralizzando la circolazione.Il primo episodio è avvenuto nei pressi del rifornim...

Mattinata complicata sulla tangenziale in direzione Misterbianco, dove si registrano due distinti incidenti che stanno paralizzando la circolazione.

Il primo episodio è avvenuto nei pressi del rifornimento, poco prima dello svincolo “San Giorgio – Centro Sicilia”. Per cause ancora da accertare si è verificato un sinistro che ha coinvolto un’auto; una moto è finita a terra e il centauro sarebbe caduto rovinosamente riportando serie ferite. Sul posto presenti due ambulanze e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.

Circa due chilometri più indietro, nei pressi dello svincolo di Misterbianco, si è verificato un secondo incidente: un tamponamento che ha coinvolto più autovetture. Anche in questo caso si registrano feriti e sul posto è intervenuta un’ambulanza.

La situazione della viabilità risulta molto critica, con traffico completamente in tilt e lunghe code che interessano l’intera tratta.

Si raccomanda agli automobilisti massima prudenza e, ove possibile, l’utilizzo di percorsi alternativi.