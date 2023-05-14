TANGENZIALE OVEST DI CATANIA, ANAS: DA DOMANI CHIUSURE NOTTURNE PER PAVIMENTAZIONE  

La prossima settimana, nelle notti comprese tra lunedì 15 e sabato 20 maggio in fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo, lungo la Tangenziale Ovest di Catania saranno es...

La prossima settimana, nelle notti comprese tra lunedì 15 e sabato 20 maggio in fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo, lungo la Tangenziale Ovest di Catania saranno eseguiti i lavori di pavimentazione su un tratto di 600 metri in prossimità della barriera di San Gregorio.

A seconda dello stato di avanzamento del cantiere, pertanto, saranno attuate chiusure alternate delle corsie di emergenza e marcia o di sorpasso, in entrambe le carreggiate tra il km 0,000 e il km 0,600.

Presso lo svincolo di Catania Centro (A18dir), inoltre, saranno chiuse le rampe normalmente utilizzate dai veicoli diretti o provenienti da Siracusa.

Infine, limitatamente alla notte tra lunedì e martedì, tra le 22 e le 4 del mattino sarà necessario interdire totalmente al traffico la carreggiata in direzione Siracusa tra gli svincoli Catania Centro e Gravina, al fine di procedere ad interventi di pavimentazione all’interno della galleria Gagliano I.

L’itinerario del percorso alternativo è costituito dalla viabilità comunale a partire dallo svincolo di Canalicchio.

