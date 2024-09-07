TANGENZIALE OVEST DI CATANIA: CHIUSE CORSIE DI SORPASSO FINO AL 25 OTTOBRE PER LAVORI DI SICUREZZA
Fino al 25 ottobre, le corsie di sorpasso della Tangenziale Ovest di Catania, dal km 13,200 al km 12,500 e viceversa, in entrambe le direzioni, resteranno interdette al traffico veicolare al fine di poter completare, in sicurezza, i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza spartitraffico.
Tale ultimo intervento consegnerà alla città di Catania un itinerario completamente ammodernato aumentando di fatto i livelli di sicurezza.
Nel dettaglio, sono state programmate: la chiusura al traffico della corsia di sorpasso, dal km 12,500 al km 13,200, in direzione Siracusa, in corrispondenza dello svincolo di San Giorgio; la chiusura al traffico della corsia di sorpasso, dal km 13,200 al km 12,500, in direzione Messina, in corrispondenza dello svincolo di San Giorgio.