TANICHE DI BENZINA TROVATE ALLA PLAYA DI CATANIA, INDAGINI DELLA CAPITANERIA DI PORTO

Sono state trovate nella zona della Playa a Catania diverse taniche piene di benzina. a recuperarle e sequestrarle gli uomini della guardia costiera.

La sala operativa della capitaneria di porto di Catania, coordinata dal Capitano di Fregata Cosimo Bonaccorso, inviato una motovedetta e un’auto con a bordo gli uomini della guardia costiera.

Le taniche di benzina sono state recuperate con l’aiuto dei bagnini degli stabilimenti balneari del litorale catanese.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del il nucleo N.B.C.R. di Catania (nucleo specializzato nella ricerca di eventuali pericoli di carattere nucleare, batteriologico, chimico e radiogeno), al comando del Caposquadra Salvatore Sciacca.

Sono in corso ulteriori pattugliamenti sia via mare che via terra nel tratto di litorale interessato e il controllo dall’alto grazie ad un aereo della Guardia Costiera che ha sorvolato la zona.

Le attività d’indagini svolte dalla sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia Costiera di Catania non hanno, all’attualità, dato esiti in merito all’identificazione dei responsabili ed alla dinamica dei fatti, tuttavia si è proceduto a notiziare la competente Autorità Giudiziaria e a richiedere le analisi del prodotto petrolifero rinvenuto all’Agenzia delle Dogane di Catania.