TANTE NOVITA' WHATSAPP: SI POSSONO CANCELLARE I MESSAGGI FINO A DUE GIORNI DOPO L'INVIO, USCITA IN INCOGNITO DAI GRUPPI, STATUS NASCOSTO E BLOCCO DEGLI SCREENSHOT

Mark Zuckerberg in persona annuncia le novità in arrivo su WhatsApp. Al centro il rafforzamento della privacy.

Tre le principali nuove funzionalità: uscire dalle chat di gruppo senza avvisare tutti i partecipanti, decidere chi può vedere quando si è online e impedire gli screenshot dei messaggi visualizzabili una sola volta.

"Continueremo a creare nuovi modi per proteggere i vostri messaggi - ha detto Zuckerberg - e mantenerli privati e sicuri come nelle conversazioni di persona".

La prima modifica è dunque la possibilità di uscire silenziosamente dai gruppi: "Ci piacciono le chat di gruppo - spiegano da Meta - ma in alcuni casi non vorremmo farne parte per sempre. Adesso sarà possibile uscire da un gruppo in forma privata, senza che questo sia reso noto a tutti. Invece di notificare all'intero gruppo l'uscita di una persona, limiteremo la notifica ai soli amministratori. Questa funzionalità è disponibile a partire da oggi".

Poi si potrà scegliere chi può vedere quando si è online: "Vedere quando gli amici o i familiari sono online ci aiuta a rimanere in contatto - si legge nella nota di Meta - ma tutti abbiamo avuto momenti in cui volevamo controllare WhatsApp senza far sapere di essere connessi. Per le volte in cui si desidera mantenere privata la propria presenza online, stiamo introducendo la possibilità di selezionare chi può o non può vedere quando si è online. Questa funzione sarà disponibile per tutti gli utenti a partire da questo mese".

Infine il blocco degli screenshot per i messaggi visualizzabili una sola volta: "I messaggi visualizzabili una sola volta - spiegano - sono già un modo estremamente popolare per condividere foto o contenuti multimediali che non devono essere conservati. Stiamo abilitando il blocco degli screenshot per i messaggi visualizzabili una sola volta in modo da garantire un ulteriore livello di protezione. Questa funzionalità - conclude Meta - è in fase di test e ci auguriamo di poterla rendere presto disponibile".