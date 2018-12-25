TANTE SCOSSE NELLA NOTTE, LA PIU' FORTE DI MAGNITUDO 2.9

Notte movimentata per l'Etna.Tante scosse registrate nella notte dall'Istituto Nazionale GeofisicaEcco nel dettaglio:Ore 08.32 magnitudo 2.7 con epicentro a Zafferana Etnea ad una profondità di 1 kmOr...

Notte movimentata per l'Etna.

Tante scosse registrate nella notte dall'Istituto Nazionale Geofisica

Ecco nel dettaglio:

Ore 08.32 magnitudo 2.7 con epicentro a Zafferana Etnea ad una profondità di 1 km

Ore 08.03 magnitudo 2.9 con epicentro a Ragalna ad una profondità di 4 km

Ore 07.27 magnitudo 2.7 con epicentro a Zafferana Etnea ad una profondità di 3 km

Ore 06.51 magnitudo 2.5 con epicentro a Zafferana Etnea ad una profondità di 1 km

Ore 05.08 magnitudo 2.7 con epicentro a Ragalna ad una profondità di 4 km

Ore 05.03 magnitudo 2.9 con epicentro a Zafferana Etnea ad una profondità di 3 km

Non si segnalano danni a persone e cosa

E' stato riaperto, con limitazioni operative, l'aeroporto catanese di Fontanarossa che da ieri subisce chiusure dello spazio aereo per l'attività eruttiva dell'Etna. Per ora sono consentiti 4 movimenti aerei l'ora. Non ci sono partenze, quindi potranno arrivare quattro velivoli l'ora. Sono continuate intanto nella notte e anche in mattinata le scosse di terremoto sul vulcano registrate dall'Ingv. La zona dove i tremori sono maggiormente avvertiti è quella di Zafferana Etnea.