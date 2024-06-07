TANTI AUGURI PIPPO BAUDO OGGI COMPIE 88 ANNI

Caro Pippo, oggi celebriamo un traguardo straordinario: i tuoi 88 anni! La tua carriera e la tua dedizione, alla televisione italiana ed in particolare alla amata Rai, hanno lasciato un'impronta indel...

Caro Pippo, oggi celebriamo un traguardo straordinario: i tuoi 88 anni! La tua carriera e la tua dedizione, alla televisione italiana ed in particolare alla amata Rai, hanno lasciato un'impronta indelebile nei cuori di tutti gli italiani.

Sei stato e continui ad essere un faro di talento, professionalità e passione per tutti".

Sono gli auguri dell'Ad della Rai, Roberto Sergio, a Baudo nel giorno del compleanno. "Grazie - scrive Sergio in un post su Instagram - per i tuoi innumerevoli contributi e per averci regalato momenti indimenticabili, risate sincere e emozioni profonde.

Il tuo spirito, la tua energia e la tua infinita creatività sono una fonte d'ispirazione per tutti coloro che continueranno a rendere unica la Rai ed il Servizio Pubblico.

Ti auguriamo una giornata speciale, circondata dall'affetto dei tuoi cari, e un futuro ancora ricco di gioia, salute e serenità. Buon compleanno, Pippo! Con affetto e ammirazione, tuo Roberto".