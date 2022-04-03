TAORMINA, AUTO CENTRA UN GRUPPO DI CICLISTI MESSINESI: UNO È GRAVISSIMO

Un incidente ha coinvolto sette ciclisti sul curvone soprelevato della strada che collega il centro storico di Taormina con il casello dell'A18 di Spisone.Chiusa al momento al traffico la via Mario e...

Chiusa al momento al traffico la via Mario e Nicolò Garipoli.

Uno dei ciclisti, un quarantenne di Messina, ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato al Policlinico della città dello Stretto.

La carovana sarebbe stata tamponata da una vettura.

Oltre alle ambulanze sono intervenuti pattuglie dei Carabinieri e della Polizia e anche i vigili del fuoco. I rilievi li sta compiendo la Polizia municipale.