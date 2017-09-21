TAORMINA: CLONAZIONE DI CARTE DI CREDITO E MANOMISSIONE DI SPORTELLO BANCARIO, ARRESTATO
Apponeva un sofisticato congegno su uno sportello bancario per captare i codici delle tessere bancomat e poi clonarle: questa l’attività scoperta dai poliziotti del Commissariato di P.S di Taormina conclusasi ieri con l’arresto di un cittadino bulgaro.
Un quarantenne è stato colto in flagranza di reato dagli operatori di polizia grazie ad un’attività di appostamento.
Si avvicinava allo sportello con fare sospetto e una volta prelevato il congegno veniva prontamente bloccato dai poliziotti.
Si procedeva alla perquisizione del suo alloggio e all’interno insieme ad un computer ed ad uno smartphone venivano trovate complesse apparecchiature elettroniche verosimilmente legate all’attività illecita messa in atto dal predetto.
Sarà giudicato stamane con rito direttissimo dall’A.G competente prontamente informata dell’accaduto.