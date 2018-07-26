TAORMINA: LATITANTE COLOMBIANO IN VACANZA A TAORMINA, ARRESTATO PER RICICLAGGIO MILIONARIO

La squadra mobile di Messina ha arrestato un latitante colombiano di 45 anni, Gustavo Adolfo Hernandaz Frieri, ricercato dal Dipartimento di Giustizia Usa, in esecuzione di ordine di carcerazione per associazione per delinquere e riciclaggio emesso dal Tribunale del Distretto Meridionale della Florida. E' accusato di essere a capo di un gruppo di aziende di servizi finanziari che operano in Florida ed in America Latina, tra cui la Global Securities Advisro (Gsa), utilizzate per compiere una serie di operazioni finanziarie internazionali di facciata, dissimulanti attività di riciclaggio per milioni di dollari nonché promuovere il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Avrebbe pianificato il riciclaggio del denaro attraverso sistemi finanziari internazionali, rendendolo disponibile a criminali in tutto il mondo senza alcuna tracciabilità. L'uomo, rintracciato in un Hotel di Taormina dove alloggiava con la propria famiglia, è stato condotto nel carcere di Messina Gazzi.