Taormina, nascondeva la droga negli accendini: arrestato 48enne

Ieri pomeriggio i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Taormina hanno arrestato in flagranza di reato M. S., 48enne taorminese e ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

I militari hanno notato per strada l’uomo, in sosta sul suo motociclo e hanno deciso di effettuare un controllo procedendo alla sua perquisizione personale, durante la quale i Carabinieri hanno trovato il soggetto in possesso di tre accendini di cui solo uno utilizzabile, e hanno constatato che i due non funzionanti erano stati modificati, consentendo di svitare la parte inferiore e creando un vano in cui era stata nascosta, per ognuno, una dose di poco più di mezzo grammo di droga.

Sono stati pertanto ritrovati 1,2 grammi di cocaina nonché, indosso all’uomo oltre 300 euro in contanti in banconote di vario taglio, somma ritenuta provento di attività illecita.

Successivamente è stata eseguita una perquisizione domiciliare che ha permesso di ritrovare anche 8 grammi di marijuana, un contenitore in vetro con all’interno ritagli di cellophane trasparente dello stesso tipo di quello utilizzato per il confezionamento della droga rinvenuta e un bilancino di precisione.

La sostanza illecita, il bilancino di precisione, il materiale per il confezionamento e il contante sono stati sequestrati.

Completate le formalità di rito l’arrestato è stato trasportato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo innanzi alla magistratura di Messina.