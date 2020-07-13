TAORMINA, SCIVOLA SUGLI SCOGLI MENTRE STA PESCANDO: MORTO 20ENNE

Un giovane di 20 anni, residente con la famiglia a Taormina, è morto precipitando nel primo pomeriggio di oggi sugli scogli, all’altezza del “Capo Taormina”. Le cause dell’incidente sono al vaglio de...

Un giovane di 20 anni, residente con la famiglia a Taormina, è morto precipitando nel primo pomeriggio di oggi sugli scogli, all’altezza del “Capo Taormina”. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul luogo insieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni, che si sono adoperati per recuperare il corpo. E’ intervenuto anche un elicottero dei Vigili del fuoco, “Drago 68”. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane, di origine tunisina (con cittadinanza italiana), stava raggiungendo il fratello ed un amico, attraverso una scalinata, impegnati a pescare, quando ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia costiera di Giardini ed i carabinieri della compagnia di Taormina, al comando del capitano Arcangelo Maiello.

Il personale elisoccorritore dei vigili del fuoco lo ha calato lungo la costiera e successivamente imbarcato sopra pilotina della Guardia Costiera. Trasferita al porto di Giardini Naxos la salma è stata affidata alle autorità.