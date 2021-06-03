TAORMINA, SI INGINOCCHIA E LE OFFRE L’ANELLO: LA PROPOSTA DI NOZZE DI FRANCESCO

“Mi vuoi sposare?”. Lui in ginocchio con l’anello in mano, lei confusa e felice, le note di Ed Sheeran di un chitarrista cooptato per l’occasione e, sullo sfondo, il paesaggio mozzafiato del Teatro An...

“Mi vuoi sposare?”. Lui in ginocchio con l’anello in mano, lei confusa e felice, le note di Ed Sheeran di un chitarrista cooptato per l’occasione e, sullo sfondo, il paesaggio mozzafiato del Teatro Antico di Taormina in un’assolata domenica di maggio.

I protagonisti di questa scena romantica sono due giovani fidanzati: lui è Francesco Alessandri, 29enne di Cesena laureato in economia e impiegato in un’azienda alimentare, lei Diana Ehsani, medico 26enne di origine iraniana.

Lui con incedere sicuro si inginocchia e le mostra l‘anello mentre un chitarrista chiamato per l’occasione intona una delle canzoni di Ed Sheeran. Lei incredula ma palesemente felice ed emozionata sibila un sì convinto. L’Etna fa da sfondo a questa proposta di matrimonio che finisce tra gli applausi convinti e divertiti dei turisti in vista allo splendido Teatro antico di Taormina.

In realtà, la proposta di matrimonio era tutt’altro che improvvisata. Francesco l’aveva programmata nei minimi dettagli. Il mese scorso aveva, infatti, inviato una email alla direttrice del Parco, l’archeologa Gabriella Tigano che, intenerita da una richiesta così insolita, non ha potuto far altro che acconsentire.

Lo stesso Francesco racconta le emozioni di quel momento. “Sognavamo di tornare in Sicilia anche per una piccola vacanza come questa e volevamo visitare Taormina, conquistati dalle immagini del suo teatro, della città e del mare. Per qualche giorno, per via della Sicilia in arancione, ho temuto potesse sfumare tutto. Invece la sorpresa è riuscita e con Diana ringraziamo tutti per questo momento di felicità assoluta”.

E chissà, a matrimonio avvenuto, dove andranno i due innamorati in viaggio di nozze. Di certo è che la Sicilia e la maestosità del teatro antico di Taormina resteranno ricordi indelebili nella loro memoria.