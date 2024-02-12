TAORMINA. SOTTO SEQUESTRO DUE CARRI ALLEGORICI: PROBLEMI DI TRAFFICO E VIOLAZIONI DEGLI ORARI DI SFILATA

Due dei carri allegorici che hanno sfilato, questa sera a Taormina sul corso Umberto per le manifestazione del Carnevale sono stati posti sotto sequestro dalla polizia locale diretta dal comandante Da...

Non avrebbero rispettato, gli orari previsti per la parata.

Si è creato così un intralcio al traffico nei pressi di un noto locale ubicato all'ingresso del centro storico.

Gli agenti municipali, a sfilata conclusa, hanno posto i sigilli ai carri perchè, in quel frangente, "mezzi non idonei alla circolazione".

E' probabile che i carri allegorici non saranno disponibili per la parata prevista martedì prossimo.