TAORMINA. STAFFETTA DI CARDIOCHIRURGHI PER SALVARE DUE NEONATITAORMINA.

Due interventi su due neonati sono stati eseguiti da un'equipe di medici e infermieri delle unità operative di Cardiochirurgia pediatrica e Anestesia dell'ospedale di Taormina.

I pazienti sono un neonato di circa un mese di vita, e del peso di un chilogrammo, e un bambino prematuro di 800 grammi con una severa insufficienza respiratoria e una iniziale patologia addominale, dovute a una malformazione cardiaca, ricoverati, rispettivamente, nei reparti di Terapia intensiva neonatale degli ospedali di Patti e del Policlinico di Palermo.

Mentre l'equipe era in sala operatoria nel Messinese è stata informata dell'urgenza riguardante il neonato a Palermo. E' stata così creata una staffetta dalla direzione sanitaria dell'ospedale di Taormina che ha permesso all'equipe di proseguire per il capoluogo dell'Isola per l'intervento di chirurgia cardiaca correttivo.

Attualmente entrambi i bambini si trovano nelle rispettive unità di Terapia intensiva neonatale con un decorso post operatorio regolare, senza aver avuto nessuna complicanza dalle procedure. I piccoli pazienti dovranno affrontare naturalmente il percorso dello sviluppo e della maturità degli organi che gli potrà consentire di ritornare a una vita normale. L'equipe medica era composta dai cardiochirurghi pediatrici Salvatore Agati e Ines Andriani, dai cardio anestesisti Enrico Iannace e Jacopo Timpano, dagli infermieri specializzati Antonella Pino, Manuela Favorito, Ivana Pugliatti. (ANSA).