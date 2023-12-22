TAPPA DEL NATALE METROPOLITANO' A PATERNÒ: CONCERTO NELLA CHIESA S. MARGHERITA V. M. CON IL CORO LIRICO SICILIANO

Scelto fra i comuni Catanesi che compongono la Via Francigena Fabaria, anche a Paternò arriva una tappa del “Natale metropolitano” promosso dal Coro Lirico Siciliano, ente di prestigio internazionale...

Scelto fra i comuni Catanesi che compongono la Via Francigena Fabaria, anche a Paternò arriva una tappa del “Natale metropolitano” promosso dal Coro Lirico Siciliano, ente di prestigio internazionale e già Oscar della lirica.

La tappa Paternese del “Natale metropolitano”,

si terrà nella splendida cornice

della Chiesa S. Margherita V. M., in Via Roma,

Sabato 23 dicembre, alle ore 20.00.

Inusuale e accattivante il programma musicale con una eco alla tradizione della Sicilia, con la prima esecuzione moderna nel nuovo format per voci e orchestra di archi dell'opera del M° Frontini "Natale Siciliano" (del 1904), e all'eterna melodia del celebre Ennio Morricone con il progetto firmato Coro Lirico Siciliano "Love Morricone".

L’evento patrocinato dalla Città Metropolitana di Catania è organizzato in collaborazione con la Parrocchia Matrice S. Maria dell’Alto.

Il Parroco e la comunità ecclesiale di S. Maria dell’Alto invitano tutta la cittadinanza a partecipare.