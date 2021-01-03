TARANTO, LANCIANO UN FRIGORIFERO DAL BALCONE LA NOTTE DI CAPODANNO – VIDEO

https://www.facebook.com/watch/?v=901169867340566&t=0Un modo pericoloso per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Tre uomini si sono fatti riprendere mentre lanciano un frigorifero dal balcone di u...

Un modo pericoloso per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Tre uomini si sono fatti riprendere mentre lanciano un frigorifero dal balcone di un appartamento a Taranto.

Il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli ha condiviso su Facebook le immagini del lancio del frigorifero, scrivendo: “Cara Polizia di Stato, Questura e Procura di Taranto ricevo questo video da Taranto. Questi comportamenti vanno sanzionati. Non si può tollerare che cittadini perbene debbano subire questi gesti pericolosi e violenti”.

“Talmente ritengono tutto ciò – conclude Bonelli – legittimo in virtù della loro prepotenza, che si riprendono con i cellulari e postano i video. Ridono noncuranti di chi ci sia in basso in strada. Una vergogna”.