TARANTO, SPIAVA LE DIPENDENTI IN BAGNO: ARRESTATO IL DIRETTORE DI UN UFFICIO POSTALE

Spiava con una telecamera nascosta le colleghe che andavano in bagno: con questa accusa il direttore di un ufficio postale della periferia di Taranto è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla gua...

Spiava con una telecamera nascosta le colleghe che andavano in bagno: con questa accusa il direttore di un ufficio postale della periferia di Taranto è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla guardia di finanza in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Francesco Maccagnano su richiesta del sostituto procuratore Mariano Buccoliero.

Le indagini, avviate nel marzo del 2022 avrebbero permesso di accertare come l'uomo avesse piazzato una telecamera nascosta all'interno dei servizi igienici, registrato le immagini che riprendevano le colleghe e poi scaricato i video su un computer personale.

A scoprire tutto è stata una dipendente che, uscendo dal bagno, si è accorta della presenza del dispositivo installato dal direttore.

L'uomo avrebbe cercato di difendersi, sostenendo di aver trovato quella telecamera e di averla riposizionata per cercare di risalire all'autore del gesto. I finanzieri hanno recuperato dal computer dell'uomo una serie di video e 120mila immagini che ritraevano le colleghe mentre utilizzavano i servizi igienici.

ANSA).