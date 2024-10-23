TARGHE AUTOMOBILISTICHE SMARRITE A CAUSA DEL TEMPORALE: ANCORA PRESENTI IN VIA VITTORIO EMANUELE , VIA RIZZO E NEL SOTTOPASSAGGIO DI SCALILLI

Tra le numerose "vittime" del violento temporale che ha colpito il nostro comprensorio qualche giorno fa, si contano anche diverse targhe automobilistiche. La grandinata intensa e gli allagamenti nell...

Tra le numerose "vittime" del violento temporale che ha colpito il nostro comprensorio qualche giorno fa, si contano anche diverse targhe automobilistiche. La grandinata intensa e gli allagamenti nelle strade hanno causato il distacco di alcune targhe dai paraurti delle vetture, che sono finite in strada senza che i proprietari se ne accorgessero immediatamente.

Abbiamo ricevuto segnalazioni riguardanti alcune targhe smarrite, ritrovate in varie zone del territorio. Alcune sono state individuate nel sottopassaggio allagato di Scalilli, mentre altre due sono state avvistate in Via Vittorio Emanuele, nel centro di Paternò. Inoltre, una targa è stata trovata all’angolo tra Via Luigi Rizzo e Via Sardegna a Paternò.

Una nostra lettrice ci ha inviato delle foto mentre si trovava sul posto per cercare la propria targa, probabilmente ancora sommersa.

Invitiamo chiunque dovesse trovare altre targhe disperse a segnalarlo alla redazione di 95047, utilizzando il servizio WhatsApp al numero 393 9504777. Condividendo queste informazioni, possiamo agevolare il recupero delle targhe smarrite, offrendo così un aiuto reciproco e concreto a tutti coloro che sono stati colpiti da questo imprevisto.

Un piccolo gesto di solidarietà può davvero fare la differenza.