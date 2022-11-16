TECHNOGYM SCEGLIE O2 SPORT CLUB

Lunedi 14 Novembre 2022presso l’innovativo centro sportivo O2 sport club, di Paternò via Alcide de Gasperi , si è tenuto il roadshow formativo organizzato e promosso da TECHNOGYM CLINIC, tour che sta...

Lunedi 14 Novembre 2022presso l’innovativo centro sportivo O2 sport club, di Paternò via Alcide de Gasperi , si è tenuto il roadshow formativo organizzato e promosso da TECHNOGYM CLINIC, tour che sta girando l’ITALIA, approda nella cittadina di Paternò , riunendo tutti i master trainer e imprenditori sportivi della Sicilia e del centro sud ITALIA, una giornata dedicata a presentare l’eccellenza dell’allenamento funzionale e del circuito HIIT, attraverso il nuovo protocollo SKILL X

In palestra, si è sempre più desiderosi di sperimentare un’ampia varietà di esperienze: dall’allenamento cardio e forza, alle classi di gruppo e ai coinvolgenti allenamenti a circuito.

I fitness club di qualità di tutto il mondo cosi come ha fatto O2 sport club investono infatti sia in equipment premium che nel design degli interni, creando aree eterogenee in risposta alle diverse passioni, aspirazioni e obiettivi di fitness del pubblico.

Consapevole di questa trend, Technogym ha organizzato e promosso il Technogym Clinic Functional Training, una dimostrazione itinerante, formativa ed educativa,che oggi ha fatto tappa proprio a PATERNO’, attraverso la quale il brand appoggiandosi presso i club più innovativi ed esclusivi dell’ITALIA mette in mostra uno dei suoi format ed esperienze di allenamento più popolari, stimolanti ed efficaci – SkillX – così come il suo funzionamento e i suoi numerosi benefici, sia per gli operatori che per gli utenti; il target del Technogym Clinic Functional Training è composto da trainer professionisti, i quali avranno la possibilità di comprendere a fondo come il format dia slancio sia alla motivazione che ai risultati di training.

Le prime tappe del roadshow sono state Bari e Pescara, Roma, Milano, Cesena , Torino , Firenze, Verona, Paternò (CT) il calendario degli eventi prevede già altre date in tutta Italia. Visto il successo che l’iniziativa sta riscuotendo, è previsto che il roadshow venga presto diffuso anche all’estero, sia in Europa che in Asia.

SkillX di Technogym: functional training & HIIT protagonisti del roadshow

L’inconfondibile experience SkillX di Technogym costituisce l’eccellenza tra i format e offre una coinvolgente opzione di allenamento per il performance workout all’interno dei fitness club. SkillX definisce una categoria di allenamento completamente nuova, nata dalla vera passione per lo sport; quest’innovativo metodo di training è specificamente progettato per tutti coloro che vogliono dare vero slancio alle proprie performance atletiche e mettere alla prova le proprie abilità fisiche, portandole al livello successivo.

Presenti all’evento oltre a centinaia di trainer, ai maggiori imprenditori sportivi ,l’atleta olimpico ANITA PISTONE , la rete vendite di TECHNOGYM il sig. FABIO FALLICA , il MARKETING sig. Gianluca FERRARI , il SALES Director CLUB ITALIA sig. ALESSANDRO CAVALLUCCI , alla domanda perché dopo tante piazze di città illustri come Milano, Roma, Firenze scegliete Paternò in provincia di Catania , il centro O2 SPORT CLUB? Rispondono : “perché è innovativo, grande, comodo e immerso in un angolo di verde insomma è FIGO!”, continuano dichiarando : “Il quadro dell’allenamento diventa un esperienza sublime per l’atleta se oltre a quello trovano la cornice giusta ! proprio come oggi , qui alla O2 SPORT CLUB , oltre alla esperienza unica dell’allenamento gli atleti hanno vissuto e vivranno ,un esperienza completa a 360°, coccolati dalle TECNOLOGIE TECHOGYM ,dalla struttura nuovissima , climatizzata , adattata alla normativa anticovid , con sistema di areazione , parcheggio privato, grandi spazi allenanti su due livelli IN-DOOR e OUT DOOR , spogliatoi confortevoli e luminosi, immersa nel verde, di tendenza , profili di trainer preparati , formati pronti ad accogliere gli utenti insomma cosa chiedere di meglio!

La O2 SPORT CLUB si rappresenta come un micro cosmo, cosi dichiara il Management, “la nostra priorità è quella di portare gli atleti e le famiglie , a vivere un esperienza Unica nel suo genere, il ns family club vuole diventare il loro punto di svago, riposo , divertimento e allenamento.

Tendiamo al benessere psicofisico e al raggiungimento degli obiettivi che ognuno dei ns. atleti si pone.

La ns Mission? riuscire a far vivere ore liete tutti coloro che si avvicino al ns. Micro Cosmo!

Da un mese e mezzo abbiamo iniziato questa bella ed entusiasmante avventura, siamo felicissime, ringraziamo tutti gli atleti che hanno già scelto O2 sport club ,tutti coloro che sono venuti e che verranno a visitare il club, abbiamo sposato questo bel progetto e ci impegneremo ogni giorno di più per promuovere i valori del sano Vivere!