TEMPERATURE IN AUMENTO, CON PUNTE PROSSIME AI 20 GRADI

Una profonda depressione posizionata ad ovest del Portogallo fornirà nuova linfa vitale innescherà un richiamo correnti miti provenienti dal nord-Africa che favoriranno un generale rialzo delle temperature, più sensibile sul settore tirrenico.

Isoterme a quota 850 hPa prossime ai +10/+11 °C interesseranno trapanese, palermitano e parte del messinese; proprio su queste zone infatti, i venti in prevalenza di scirocco, perderanno parte del loro carico di umidità risultando più miti e facendo lievitare le temperature su valori prossimi ai +20 °C specie su Palermo e le aree adiacenti come su Lascari e Villabate; su trapanese costiero e localmente su messinese (più fresca Messina).

Su queste zone il cielo si presenterà parzialmente o al più irregolarmente nuvoloso.

Altrove l’aumento termico risulterà più contenuto, complice anche la maggiore nuvolosità a tratti compatta, anche se si potranno registrare localmente picchi vicini ai +17/+18 °C.

Come accennato la ventilazione si disporrà da scirocco e sarà in moderata intensificazione con locali rinforzi lungo la costa tirrenica dove si potranno raggiungere picchi fra i 60-70 km/h specie su palermitano.