TEMPERATURE IN AUMENTO E CLIMA A TRATTI PRIMAVERILE FINO A MERCOLEDÌ

Come riporta il sito www.centrometeosicilia.it, nei prossimi giorni si assisterà, fra il nord Atlantico e l’Europa settentrionale, ad un’ulteriore intensificazione della semi-permanente depressione d’Islanda con conseguente “infittimento” del gradiente barico orizzontale, che sarà alla base di un’intensa attività eolica che sferzerà le nazioni centro-settentrionali europee e nord-atlantiche.

A tale intensa attività depressionaria nord-atlantica, corrisponderà, alle medie e basse latitudini, un’espansione, lungo i paralleli, dell’anticiclone delle Azzorre, che dall’omonimo arcipelago si distenderà, da ovest, verso gran parte del Mediterraneo centro-occidentale, consentendo, tuttavia, infiltrazioni di aria umida e debolmente instabile di origine atlantica, dando vita a condizioni di cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, ma con scarso rischio di fenomeni, che saranno localizzati e di debole intensità.

Il tutto accompagnato da temperature che tenderanno a portarsi, nei prossimi giorni, nuovamente al di sopra delle medie stagionali.

Tempo previsto per lunedì 10 febbraio

Al mattino si assisterà ad un aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale dell’isola, in estensione a quello centrale, con la possibilità di qualche isolato fenomeno di debole intensità. Sul resto dell’isola, specie lungo il settore ionico, prevarranno, per gran parte della giornata, ampie schiarite.

I venti saranno da deboli a moderati dai quadranti occidentali.

Mari generalmente poco mossi, temporaneamente mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature in ulteriore aumento, in particolar modo lungo il settore tirrenico e ionico dell’isola.

Tempo previsto per martedì 11 febbraio

Anche la giornata di martedì vedrà, fin dal mattino, generali condizioni di cielo nuvoloso, con nuvolosità più compatta lungo la Sicilia centro occidentale ed il versante tirrenico, con la possibilità che vi sia qualche isolato fenomeno, ma di debole intensità. Altrove, specie lungo il settore orientale, alla nuvolosità, meno estesa e compatta, si alterneranno ampie schiarite.

In serata ed in nottata, tendenza a parziale attenuazione della nuvolosità quasi ovunque.

Venti deboli o al più moderati dai quadranti occidentali e nord occidentali.

Mari generalmente calmi o poco mossi, con temporaneo aumento del moto ondoso lungo il Canale di Sicilia.

Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento lungo il versante ionico, con valori che si porteranno di qualche grado al di sopra delle medie stagionali.

Tempo previsto per mercoledì 12 febbraio

In mattinata avremo iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque, con tendenza, a partire dalla Sicilia occidentale e settentrionale, ad una graduale intensificazione della nuvolosità con la possibilità di qualche isolata precipitazioni, specie lungo il settore tirrenico ed isole Eolie.

Altrove avremo condizioni di cielo nuvoloso ma senza precipitazioni di rilievo.

Condizioni atmosferiche che rimarranno invariate anche nel corso della rimanente giornata, con la nuvolosità che insisterà su buona parte del territorio regionale ma con basso rischio di fenomeni, limitato alle isole Eolie.

Venti da deboli a moderati dai quadranti nord occidentali, con locali rinforzi lungo l’area dello stretto di Messina.

Mari da poco mossi a localmente mossi.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo quasi ovunque, eccetto lungo il settore tirrenico ove si assisterà ad un lieve calo dei valori massimi.