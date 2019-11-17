TEMPERATURE IN PICCHIATA: FINO A 8 GRADI IN MENO

Giornata all’insegna del tempo perturbato oggi in Sicilia, sarà una giornata piovosa e ventosa.Il transito di una nuova perturbazione sta determinando già sin dalla nottata , condizioni di spiccata in...

Il transito di una nuova perturbazione sta determinando già sin dalla nottata , condizioni di spiccata instabilità atmosferica in Sicilia , con fenomeni sparsi associati a piogge o anche a carattere di rovescio e temporali sparsi , più probabili e consistenti sulle province occidentali, lungo la fascia tirrenica e sullo Stretto dì Messina .

Le temperature saranno in forte diminuzione in tutta l’isola, anche di 8/10 gradi meno in serata

I venti soffieranno ancora moderati o tesi con locali rinforzi sul canale di Sicilia, in rapida rotazione da Ostro e Scirocco ,e da Libeccio e Ponente al passaggio della fronte perturbato .

I #mari saranno da molto mossi ad agitati