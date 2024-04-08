TEMPERATURE SOPRA LE MEDIE ALL'INIZIO DELLA SETTIMANA IN SICILIA, SEGUITO DA CALO TERMICO DA MERCOLEDÌ

Sulla nostra isola la stagione primaverile procede senza grandi intoppi con condizioni atmosferiche prettamente primaverili, ossia stabili e soleggiate e con temperature, specie quelle diurne, di dive...

Sulla nostra isola la stagione primaverile procede senza grandi intoppi con condizioni atmosferiche prettamente primaverili, ossia stabili e soleggiate e con temperature, specie quelle diurne, di diversi gradi al di sopra delle medie stagionali, il tutto per merito di un campo di pressione alta e livellata ma con componente sub tropicale in quota.

Nel corso dei prossimi giorni come riporta il sito centrometeosicilia, l’alta pressione tenderà a ritirarsi verso ovest posizionando i suoi massimi di pressione sul vicino Atlantico, ciò consentirà ad una perturbazione atlantica di entrare sul Mediterraneo centro occidentale, dove tra la giornata di Mercoledì e Giovedì, si isolerà una goccia fredda in quota che dal mar Ligure si porterà verso la Sardegna e successivamente il nord Africa; sulla nostra regione gli effetti saranno decisamente più marginali e si limiteranno ad un incremento della nuvolosità associata ad una scarsa fenomenologia limitata al settore tirrenico dell’isola dovuta ad una ventilazione dai quadranti nord occidentali che andranno ad esaltare l’effetto stau lungo le aree montuose a ridosso della costa tirrenica.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 8 Aprile

Fin dalle prime ore del mattino su buona parte della Sicilia avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, qualche annuvolamento a carattere pomeridiano lungo le aree interne della Sicilia centro orientale.

Nel corso della serata si assisterà lungo la Sicilia occidentale, ad un parziale incremento della nuvolosità.

I venti risulteranno deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.

Mari calmi o poco mossi.

Temperature generalmente stazionarie.

Tempo previsto per Martedì 9 Aprile

Inizialmente avremo generali condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque con tendenza nel corso della giornata ad un graduale aumento della nuvolosità a partire dalla Sicilia occidentale e in successiva estensione al rimanente territorio regionale ma a cui non sarà associata una fenomenologia degna di nota, soltanto qualche isolata precipitazione di debole intensità lungo il comprensorio etneo, ed in tarda serata lungo la Sicilia occidentale.

I venti risulteranno da deboli a moderati dai quadranti meridionali.

Mari generalmente poco mossi, localmente mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature in lieve diminuzione lungo il settore sud occidentale dell’isola, specie nei valori massimi.

Tempo previsto per Mercoledì 10 Aprile

Fin dalla mattinata e per una buona parte del giorno avremo condizioni di cielo nuvoloso ovunque con la nuvolosità che risulterà più intensa lungo le aree occidentali e settentrionali dell’isola dove saranno possibili delle isolate precipitazioni di debole intensità, tendenza a partire dal tardo pomeriggio ed in serata ad ampie schiarite su quasi tutta la regione, eccetto lungo il settore tirrenico centro orientale dove si attarderà della nuvolosità in grado di dare delle isolate precipitazioni.

Venti da deboli a moderati in prevalenza dai quadranti nord occidentali con locali rinforzi lungo il settore sud occidentale dell’isola.

Mari: mosso il canale di Sicilia ed il mar Tirreno, poco mosso il mar Ionio.

Temperature in generale diminuzione.