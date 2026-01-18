95047

Tempesta “Harry”: allerta arancione della Protezione Civile in Sicilia orientale, gialla nel resto dell’isola; decisione sulle scuole nelle prossime ore

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato pochi minuti fa ALLERTA ARANCIONE per rischio meteo-idrogeologico e idraulico nella Sicilia orientale a causa dell’intensificarsi della...

Redazione
18 gennaio 2026 15:57
Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato pochi minuti fa ALLERTA ARANCIONE per rischio meteo-idrogeologico e idraulico nella Sicilia orientale a causa dell’intensificarsi della tempesta “Harry” e gialla nel resto dell'isola.

Sono previste piogge torrenziali, temporali violenti, venti fino a tempesta e mareggiate, con elevato rischio di allagamenti, frane e criticità alla viabilità.

Le autorità raccomandano massima prudenza, evitando spostamenti non strettamente necessari.

Alla luce delle condizioni meteo previste e dell’elevato livello di criticità atteso, è molto probabile che nella giornata di lunedì 19 gennaio 2026 le scuole restino chiuse in numerosi comuni, in particolare nelle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico.

👉 La decisione finale spetterà comunque ai singoli sindaci, che nei prossimi minuti potrebbero emanare specifiche ordinanze di sospensione delle attività didattiche, sulla base degli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile e delle condizioni locali.

Si invita pertanto la cittadinanza a non diffondere informazioni non ufficiali e ad attendere esclusivamente le comunicazioni istituzionali dei Comuni.

“Gli aggiornamenti ufficiali sulle scuole sono disponibili nell’articolo dedicato con elenco in tempo reale.”
👉 con link all’altro articolo

🔴 AGGIORNAMENTO – ore 15.30
Si allunga l’elenco dei Comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole.
Nelle ultime ore ordinanze anche a Venetico (ME) e Vittoria (RG).
L’elenco completo è in aggiornamento

  • Lipari (Messina) – scuole chiuse anche martedì 20
  • Capri Leone (Messina) – scuole chiuse anche martedì 20
  • Taormina (Messina)
  • Caronia (Messina)
  • Giardini Naxos (Messina)
  • Monforte San Giorgio (Messina)
  • Mongiuffi Melia (Messina)
  • San Marco d’Alunzio (Messina)
  • Priolo Gargallo (Siracusa)
  • Scordia (Catania)
Un’intensa fase di maltempo interesserà nelle prossime ore e nei prossimi giorni diverse aree del Paese, in particolare Sicilia orientale, Calabria, Sardegna e Liguria, a causa dell’approssimarsi della tempesta denominata “Harry”.
La previsione di fenomeni intensi è stata emessa alle ore 12:00 UTC di oggi, domenica 18 gennaio 2026, dal C.N.M.C.A. (Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica).

In sintesi

  • Piogge intense e temporali con possibili accumuli eccezionali soprattutto martedì 20 gennaio
  • Venti forti o di burrasca, con raffiche fino a tempesta
  • Mare molto agitato o grosso su ampi settori
  • Neve abbondante sui rilievi calabresi sopra i 900/1000 metri

Di seguito il bollettino integrale diffuso dall’Aeronautica Militare.

📄 BOLLETTINO INTEGRALE – PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 18/01/26

In considerazione dell’approssimarsi della tempesta denominata HARRY, persistono:

  • Fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Calabria, con particolare riferimento al settore ionico, e con quantitativi cumulati che nella giornata di martedì potranno assumere carattere di eccezionalità;
  • Fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, venti forti da Nord, con raffiche di burrasca forte, sulla Liguria centro-occidentale.

Si prevedono:

  • Dalle prime ore di domani, lunedì 19 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, nevicate intense ed abbondanti sui rilievi della Calabria a quote superiori ai 900/1000 metri;
  • Dalla serata di oggi, domenica 18 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio temporale, sulla Sicilia orientale, anche con quantitativi cumulati che nella giornata di martedì potranno assumere carattere di eccezionalità;
  • Dalle prime ore di domani, lunedì 19 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio temporale, sulla Sardegna, con particolare riferimento alle aree meridionale ed orientale dell’isola.

I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Si prevedono inoltre:

  • Dalla serata di oggi, domenica 18 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, venti forti o molto forti sud-orientali, con raffiche di burrasca forte su Sicilia e Calabria, e mareggiate lungo le coste esposte, con raffiche in intensificazione a tempesta nella giornata di domani, lunedì 19 gennaio 2026;
  • Dalle prime ore di domani, lunedì 19 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, venti forti orientali, con raffiche di burrasca o burrasca forte sulla Sardegna, mareggiate lungo le coste esposte, e raffiche in intensificazione a tempesta nella giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026;
  • Dalle prime ore di domani, lunedì 19 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, stato del mare molto agitato su Stretto di Sicilia e Ionio centro-meridionale, in estensione dal pomeriggio a Tirreno centro-meridionale ad Ovest e Canale di Sardegna, con graduale intensificazione del moto ondoso a grosso a partire dalla serata di domani, lunedì 19 gennaio 2026, a iniziare da Stretto di Sicilia e Ionio meridionale.

