Tempesta “Harry”: allerta arancione della Protezione Civile in Sicilia orientale, gialla nel resto dell’isola; decisione sulle scuole nelle prossime ore
Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato pochi minuti fa ALLERTA ARANCIONE per rischio meteo-idrogeologico e idraulico nella Sicilia orientale a causa dell’intensificarsi della...
Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato pochi minuti fa ALLERTA ARANCIONE per rischio meteo-idrogeologico e idraulico nella Sicilia orientale a causa dell’intensificarsi della tempesta “Harry” e gialla nel resto dell'isola.
Sono previste piogge torrenziali, temporali violenti, venti fino a tempesta e mareggiate, con elevato rischio di allagamenti, frane e criticità alla viabilità.
Le autorità raccomandano massima prudenza, evitando spostamenti non strettamente necessari.
Alla luce delle condizioni meteo previste e dell’elevato livello di criticità atteso, è molto probabile che nella giornata di lunedì 19 gennaio 2026 le scuole restino chiuse in numerosi comuni, in particolare nelle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico.
👉 La decisione finale spetterà comunque ai singoli sindaci, che nei prossimi minuti potrebbero emanare specifiche ordinanze di sospensione delle attività didattiche, sulla base degli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile e delle condizioni locali.
Si invita pertanto la cittadinanza a non diffondere informazioni non ufficiali e ad attendere esclusivamente le comunicazioni istituzionali dei Comuni.
“Gli aggiornamenti ufficiali sulle scuole sono disponibili nell’articolo dedicato con elenco in tempo reale.”
👉 con link all’altro articolo
🔴 AGGIORNAMENTO – ore 15.30
Si allunga l’elenco dei Comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole.
Nelle ultime ore ordinanze anche a Venetico (ME) e Vittoria (RG).
L’elenco completo è in aggiornamento
- Lipari (Messina) – scuole chiuse anche martedì 20
- Capri Leone (Messina) – scuole chiuse anche martedì 20
- Taormina (Messina)
- Caronia (Messina)
- Giardini Naxos (Messina)
- Monforte San Giorgio (Messina)
- Mongiuffi Melia (Messina)
- San Marco d’Alunzio (Messina)
- Priolo Gargallo (Siracusa)
- Scordia (Catania)
Un’intensa fase di maltempo interesserà nelle prossime ore e nei prossimi giorni diverse aree del Paese, in particolare Sicilia orientale, Calabria, Sardegna e Liguria, a causa dell’approssimarsi della tempesta denominata “Harry”.
La previsione di fenomeni intensi è stata emessa alle ore 12:00 UTC di oggi, domenica 18 gennaio 2026, dal C.N.M.C.A. (Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica).
In sintesi
- Piogge intense e temporali con possibili accumuli eccezionali soprattutto martedì 20 gennaio
- Venti forti o di burrasca, con raffiche fino a tempesta
- Mare molto agitato o grosso su ampi settori
- Neve abbondante sui rilievi calabresi sopra i 900/1000 metri
Di seguito il bollettino integrale diffuso dall’Aeronautica Militare.
📄 BOLLETTINO INTEGRALE – PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 18/01/26
In considerazione dell’approssimarsi della tempesta denominata HARRY, persistono:
- Fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Calabria, con particolare riferimento al settore ionico, e con quantitativi cumulati che nella giornata di martedì potranno assumere carattere di eccezionalità;
- Fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, venti forti da Nord, con raffiche di burrasca forte, sulla Liguria centro-occidentale.
Si prevedono:
- Dalle prime ore di domani, lunedì 19 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, nevicate intense ed abbondanti sui rilievi della Calabria a quote superiori ai 900/1000 metri;
- Dalla serata di oggi, domenica 18 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio temporale, sulla Sicilia orientale, anche con quantitativi cumulati che nella giornata di martedì potranno assumere carattere di eccezionalità;
- Dalle prime ore di domani, lunedì 19 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio temporale, sulla Sardegna, con particolare riferimento alle aree meridionale ed orientale dell’isola.
I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
Si prevedono inoltre:
- Dalla serata di oggi, domenica 18 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, venti forti o molto forti sud-orientali, con raffiche di burrasca forte su Sicilia e Calabria, e mareggiate lungo le coste esposte, con raffiche in intensificazione a tempesta nella giornata di domani, lunedì 19 gennaio 2026;
- Dalle prime ore di domani, lunedì 19 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, venti forti orientali, con raffiche di burrasca o burrasca forte sulla Sardegna, mareggiate lungo le coste esposte, e raffiche in intensificazione a tempesta nella giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026;
- Dalle prime ore di domani, lunedì 19 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, stato del mare molto agitato su Stretto di Sicilia e Ionio centro-meridionale, in estensione dal pomeriggio a Tirreno centro-meridionale ad Ovest e Canale di Sardegna, con graduale intensificazione del moto ondoso a grosso a partire dalla serata di domani, lunedì 19 gennaio 2026, a iniziare da Stretto di Sicilia e Ionio meridionale.