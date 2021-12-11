TEMPESTA SCATENA TORNADO NEGLI USA, FINO A 100 MORTI NEL KENTUCKY. BIDEN: “TRAGEDIA INIMMAGINABILE””

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2021/12/video-tornado.mp4Potrebbero essere fino a 100 le persone morte a causa dei tornado che hanno colpito il Kentucky, fa sapere il governatore dello Stato U...

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2021/12/video-tornado.mp4

Potrebbero essere fino a 100 le persone morte a causa dei tornado che hanno colpito il Kentucky, fa sapere il governatore dello Stato Usa, Andy Beshear, che in un primo momento aveva parlato di "almeno 50 morti".

Lo riferisce Sky News.

Le conferme ufficiali riguardano invece cinque vittime al momento: tre in Tennessee, una in Arkansas e una in Missouri.

La tempesta abbattutasi su parte degli Stati Uniti nelle scorse ore, producendo fino a 19 tornado, ha anche travolto un magazzino di Amazon a Edwardsville in Illinois dove sono fino a 100 i dipendenti rimasti intrappolati nella struttura, stando ai media locali.

L'intervento dei soccorsi si è protratto nella notte nel tentativo di liberare il maggior numero di persone possibile dalle macerie cui è ridotto almeno un terzo della struttura. All'interno del magazzino, infatti, erano numerosi i dipendenti presenti per il turno serale per via del lavoro extra dovuto agli ordini natalizi.

"Una inimmaginabile tragedia": così il presidente americano Joe Biden commenta la devastazione dei tornato che i sono abbattuti sugli Stati Uniti provocando decine e decine di vittime e danni incalcolabili.