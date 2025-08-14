Temporale estivo imbianca l’Etna: web diviso tra meraviglia e scetticismo

CATANIA – Nel cuore di un’estate rovente, oggi l’Etna stupisce ancora. Nel pomeriggio, un improvviso temporale ha investito la zona sommitale del vulcano, lasciando dietro di sé un manto bianco che ri...

CATANIA – Nel cuore di un’estate rovente, oggi l’Etna stupisce ancora. Nel pomeriggio, un improvviso temporale ha investito la zona sommitale del vulcano, lasciando dietro di sé un manto bianco che ricopre crateri e pendii più alti.

Il fenomeno, insolito per il mese di agosto, è visibile da gran parte della provincia etnea e ha immediatamente suscitato la curiosità di residenti e turisti. Dalla costa ai paesi pedemontani, lo spettacolo è lo stesso: il “gigante” siciliano appare come in pieno inverno, in netto contrasto con il caldo che avvolge le zone più basse.

Sebbene la scena ricordi una nevicata, si tratterebbe con ogni probabilità di grandine o neve granulare, caduta in quota durante il passaggio del temporale. In questi casi, spiegano i meteorologi, le condizioni possono cambiare bruscamente anche in estate, regalando scenari da cartolina.

Le immagini della vetta imbiancata hanno già fatto il giro dei social. Molti utenti restano incantati, ma non manca chi dubita: «Fake, è impossibile nevichi ad agosto» scrive qualcuno. Altri invece confermano di aver visto la cima con i propri occhi e pubblicano foto da diversi paesi del Catanese.

Oggi, ancora una volta, il vulcano dimostra di saper unire fuoco e ghiaccio, estate e inverno, in uno spettacolo unico al mondo.