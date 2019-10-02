TEMPORALI E VENTI FORTI AL CENTRO-SUD, ALLERTA GIALLA
La perturbazione atlantica che sta attraversando l’Italia interessando oggi il Centro-Nord, in serata si estenderà su Calabria e Sicilia e domani si sposterà
sul versante adriatico e sul resto del Meridione.
Atteso un sensibile calo delle temperature ed un’intensificazione dei venti.
Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile.
Dalla serata di oggi, indica l’avviso, previsti temporali su Marche, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Ci saranno rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.
Dalle prime ore di domani, venti settentrionali forti o di burrasca, sulle Marche, in estensione ad Abruzzo, Molise e
Puglia, con possibili mareggiate sulle coste esposte.
Per domani allerta gialla per rischio idrogeologico sulle Marche, sul settore orientale dell’Abruzzo, sul Molise, sul
versante costiero della Campania e su Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.