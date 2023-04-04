TEMPORALI E VENTI FORTI , ANCORA MALTEMPO IN SICILIA CON ALLERTA GIALLA

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16.00 di oggi e fino alle 24.00 di domani, 05 aprile 2023.Prevista, per domani, allerta...

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16.00 di oggi e fino alle 24.00 di domani, 05 aprile 2023.

Prevista, per domani, allerta GIALLA per rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali su parte della Sicilia e su Palermo.

In arrivo forti piogge e temporali che colpiranno prima la Sicilia occidentale, nella mattina, e poi il resto dell’isola e tutta la Calabria nel pomeriggio e la sera, con particolare intensità nel settore tirrenico.

Previsto un forte calo delle temperature che determinerà uno scenario tipicamente invernale.