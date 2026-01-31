Temporali in arrivo sulla Sicilia: allerta dell’Aeronautica Militare per vento e mare agitato
Allerta Meteo per precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere temporalesco, stato del mare molto agitato o grosso, raffiche di vento fino a burrasca forte e mareggiate. In considerazi...
Allerta Meteo per precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere temporalesco, stato del mare molto agitato o grosso, raffiche di vento fino a burrasca forte e mareggiate. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 31 gennaio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.
Allerta Meteo: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare
“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00 UTC del 31/01/26. Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore:
persistono fino al mattino di domani, domenica 1 febbraio 2026:
- precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere temporalesco sulla Sardegna, in estensione pomeridiana alla Sicilia e in successiva estensione serale anche alla Calabria, accompagnate da frequenti fulminazioni, locali grandinate e forti raffiche di vento;
- stato del mare molto agitato o grosso sul Canale di Sardegna, in estensione serale anche allo Stretto di Sicilia.
Si prevedono inoltre, fino alla serata di domenica 1 febbraio 2026:
- dal pomeriggio di oggi, sabato 31 gennaio 2026, vento forte di Maestrale, con raffiche fino a burrasca forte sulle Isole Pelagie, accompagnate da forti mareggiate;
- dalla serata di oggi, sabato 31 gennaio 2026, vento forte dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte sulla Calabria ionica, con mareggiate lungo le coste esposte“.