TENDE DORMITORIO E INSIECUREZZA A PATERNÒ: UNA LETTERA DI SEGNALAZIONE DI UNA RESIDENTE DELLA ZONA TRE FONTANE

Una cittadina di Paternò ha voluto condividere pubblicamente una riflessione sulla situazione della periferia, in particolare nella zona Tre Fontane, nei pressi dell’isola ecologica. Ogni giorno, perc...

Una cittadina di Paternò ha voluto condividere pubblicamente una riflessione sulla situazione della periferia, in particolare nella zona Tre Fontane, nei pressi dell’isola ecologica.

Ogni giorno, percorrendo la strada che conduce al centro abitato, non può fare a meno di notare la presenza crescente di tende, utilizzate come rifugio temporaneo da giovani extracomunitari.

La cittadina tiene a precisare che la sua segnalazione non vuole essere una polemica di carattere discriminatorio, ma piuttosto un invito a riflettere su una problematica che richiede interventi urgenti. “Non si tratta di una questione di pregiudizio – sottolinea – ma di sicurezza per tutti noi.”

La zona, infatti, ospita scuole e asili frequentati quotidianamente da bambini e famiglie, il che rende ancora più urgente un’azione concreta per tutelare la tranquillità di chi vive e lavora nel quartiere. “Dove sono i controlli? Queste persone hanno tutti i documenti regolari? Dove sta la sicurezza per noi cittadini?” sono le domande che pone, evidenziando un senso di abbandono da parte delle istituzioni.

Secondo la cittadina, il problema persiste da troppo tempo senza che vi siano stati interventi risolutivi. Il rischio è che il silenzio e la rassegnazione diventino complici dell’immobilismo. “Continuare a tacere con la convinzione che ‘tanto le cose non cambieranno mai’ – scrive – significa accettare che il problema rimanga irrisolto.”

L’appello si rivolge alle autorità locali, affinché si attivino per garantire sicurezza e decoro nella zona, ma anche per trovare soluzioni dignitose per le persone coinvolte.