TENTA DI IMBARCARSI PER PESCARA CON UN TIRAPUGNI, DENUNCIATO
Il rafforzamento dei controlli ai passeggeri in partenza, eseguiti dagli agenti della Polizia di Stato in servizio alla Polizia di frontiera dell’aeroporto di Catania ha consentito, ancora una volta, di individuare e denunciare un passeggero in possesso di oggetti vietati, occultati all’interno del bagaglio.
I fatti sono accaduti nelle prime ore del mattino, quando un catanese di 46 anni, al momento di intraprendere un viaggio aereo diretto a Pescara, ha consegnato il proprio bagaglio al relativo check-in per stivarlo sull’aeromobile.
Come accade per tutti gli oggetti destinati a essere caricati in aereo, il bagaglio è stato sottoposto al controllo radiogeno di sicurezza, evidenziando così la presenza al suo interno di un tirapugni, ossia un oggetto atto a offendere di cui è severamente vietato il porto.
Il proprietario del tirapugni è stato, pertanto, denunciato per il reato di porto abusivo di strumenti per l’offesa alla persona, mentre l’oggetto vietato è stato posto in sequestro.