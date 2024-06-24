TENTA DI STUPRARE UNA BAGNANTE SULLA SCOGLIERA DI ACI CASTELLO: ARRESTATO 69ENNE

Con l’arrivo della stagione estiva, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania stanno ulteriormente intensificando i servizi esterni, per poter garantire la sicurezza dei cittadini e dei tanti t...

In questo contesto, i Carabinieri della Stazione di Aci Castello sono intervenuti proprio nell’area balneare non distante dal centro, riuscendo a bloccare ed arrestare in flagranza di reato un uomo di 69 anni, catanese, ritenuto responsabile di tentata violenza sessuale nei confronti di una bagnante, 57enne di origini russe ma da tempo residente a Catania.

In particolare, la donna si era recata ad Aci Castello, da sola, per un bagno nelle acque prospicienti la scogliera, quando, verso mezzo giorno, uscendo dall’acqua, sarebbe stata sorpresa da un uomo, che, completamente nudo, l’avrebbe scaraventata a terra, gettandosi su di lei cercando prima di bloccarla e poi di toglierle di dosso il costume da bagno.

La vittima, però, nel disperato tentativo di difendersi, ha afferrato un sasso con il quale ha colpito al capo l’aggressore, riuscendo, così, a liberarsi per il tempo sufficiente di alzarsi e tentare di scappare.

La foga dello stupratore, però, solo lievemente ferito, l’avrebbe portato a riafferrarla, colpendola con schiaffi e pugni. Proprio in quel momento, però, un cittadino che stava passeggiando sul lungomare, pur non comprendendo cosa stesse accadendo, ha chiamato i Carabinieri.

I militari dell’Arma, che erano già in zona, sono arrivati in pochi istanti e, seguendo le urla della vittima, sono riusciti a interrompere l’aggressione, mettendo in sicurezza l’uomo e chiedendo l’intervento dei medici del 118.

La donna, che presentava evidenti escoriazioni sul corpo, è stata trasportata all’Ospedale Cannizzaro, da cui è stata dimessa dopo le cure del caso. La disavventura della signora, in quella che doveva essere una tranquilla mattinata in spiaggia, si è conclusa senza più gravi conseguenze, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri e al senso civico del cittadino e dei passanti che si sono uniti ai militari nelle fasi dell’arresto. L’uomo, anch’egli portato in ospedale per la ferita alla testa, è stato, arrestato dai Carabinieri.