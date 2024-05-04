TENTA RAPINA A UNA RIVENDITA DI PESCE A CATANIA: FERISCE IL TITOLARE E FUGGE

Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri in via Caronda a Catania, dove si è verificata una tentata rapina in una pescheria. Il rapinatore, ancora non identificato e ricercato dai Carabinieri, ha...

Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri in via Caronda a Catania, dove si è verificata una tentata rapina in una pescheria. Il rapinatore, ancora non identificato e ricercato dai Carabinieri, ha minacciato il titolare dell'esercizio commerciale con un coltello per farsi consegnare l'incasso.

Nella colluttazione che ne è seguita, il pescivendolo, un uomo di 53 anni, è rimasto ferito e ha riportato escoriazioni al polso destro, al braccio sinistro e alla coscia sinistra.

Nonostante le lesioni, le sue condizioni non sono gravi ed è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro in codice giallo.

Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto per assicurare il colpevole alla giustizia. Al momento non è chiaro se il rapinatore sia riuscito a portare via denaro dalla pescheria.

L'episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che chiedono maggiori controlli per garantire la sicurezza.