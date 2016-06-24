Tenta di togliersi la vita sulla grata della chiesa: salvato da un carabiniere

E’ accaduto questa mattina ai Cappuccini

Grazie all'arrivo di uno dei militari della Compagnia di Paternò che, dopo una segnalazione, si sono precipitati all'altezza della chiesa dei Cappuccini.

Un 38enne aveva allacciato una corda alla grata vicino la statua di San Francesco e, dopodiché, se l’era stretta al collo. Il carabiniere è riuscito, appena in tempo, ad allentare il nodo e salvare la vita all’uomo.

Prontamente ricoverato all’ospedale “Santissimo Salvatore” dal personale medico del 118, è adesso fuori pericolo.