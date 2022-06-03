TENTANO DI SCASSINARE UN POSTAMAT NEL PALERMITANO, DUE CATANESI BLOCCATI DOPO UN INSEGUIMENTO DI 20 CHILOMETRI

Due catanesi di 50 e 53 anni, che avrebbero tentato di scassinare il postamat dell’ufficio postale di Balestrate sono stati bloccati dalla polizia su una Fiat Panda rubata dopo un inseguimento di alme...

Due catanesi di 50 e 53 anni, che avrebbero tentato di scassinare il postamat dell’ufficio postale di Balestrate sono stati bloccati dalla polizia su una Fiat Panda rubata dopo un inseguimento di almeno 20 chilometri. La polizia li ha denunciati per ricettazione.

Nel bagagliaio sono stati trovati e sequestrati un flex e altri arnesi da scasso. Il tentato furto sarebbe avvenuto la scorsa notte e oggi la stessa macchina è stata intercettata alle porte di Palermo, nella carreggiata dell’A19 in direzione Catania.

Da un rapido riscontro sulla targa è emerso che si trattava della stessa vettura segnalata a Balestrate. I due uomini trovati a bordo sono stati quindi bloccati, identificati e portati negli uffici del commissariato di polizia del quartiere Brancaccio.