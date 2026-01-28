Tentano la “spaccata” con una bomba alle Poste di Aci San Filippo, ma arrivano i Carabinieri: fuga nella notte

olpo non riuscito nella notte per una banda della cosiddetta “spaccata” che, mediante una forte esplosione, ha tentato l’assalto notturno all’ufficio postale della frazione catenota di Aci San Filippo...

Erano circa le 03.00 del mattino, quando due pattuglie della Compagnia Carabinieri di Acireale, che stavano svolgendo un servizio di pattugliamento per contrastare i reati predatori, sono intervenute in Via Nizzetti avendo udito il rumore di una forte esplosione nei pressi dell’ufficio postale.

Raggiunto immediatamente il posto, i Carabinieri hanno scorto in lontananza alcuni uomini incappucciati che, alla vista delle auto dei Carabinieri, si sono dati alla fuga a bordo di un’auto che li attendeva proprio di fronte all’ufficio postale, facendo perdere le loro tracce.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi, hanno utilizzato una notevole carica esplosiva per far saltare la cassa dell’ufficio postale, facendo così crollare l’intera parete del locale. I Vigili del Fuoco, subito allertati dalla Centrale Operativa dei Carabinieri di Acireale, hanno ispezionato i locali e dopo un accurato sopralluogo li hanno dichiarati agibili.

I Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Catania sono intervenuto per effettuare i rilievi tecnico-scientifici e gli investigatori stanno svolgendo tutte le indagini necessarie a ricostruire l’accaduto e risalire così all’identità dei responsabili.