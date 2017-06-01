TENTATA RAPINA ALLE POSTE DI VIA BELLINI

Un tentativo di rapina, è stato effettuato stamattina presso gli sportelli delle Poste Italiane site in via BelliniDa una prima ricostruzione, due uomini a sono entrati nella filiale, e uno dei due av...

Un tentativo di rapina, è stato effettuato stamattina presso gli sportelli delle Poste Italiane site in via Bellini

Da una prima ricostruzione, due uomini a sono entrati nella filiale, e uno dei due aveva in mano una pistola. Per cause sconosciute, si presume per l'imminente arrivo dei carabinieri, i due non hanno completato la rapina, dandosi alla fuga e rinunciando a portare a termine il colpo. I carabinieri, infatti, sono giunti immediatamente alla filiale, e tutt'ora sono ancora lì, in cerca di indizi che permettano di risalire agli autori del gesto.