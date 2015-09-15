Tentativo di furto e corsa contro il tempo per consegnare il Parco del sole entro il 31 ottobre

Il vicesindaco Palumbo: "Stiamo monitorando la situazione

95047.it Il tentativo di furto dei cavi destinati all'impianto idrico del Parco Giovanni XXIII (conosciuto da tutti come Parco del Sole) ha finito col rallentare, di botto, i lavori. Un tentativo peraltro maldestro da parte dei balordi (avvenuto a fine agosto) e che ha finito col procurare solo danni. E nient'altro. La ditta si è ritrovata a dover fare i conti con uno stop ai lavori che - ora - diventa complicato nella tempistica dei tempi da rispettare. La consegna del Parco, ristrutturato del tutto, dovrebbe avvenire al massimo entro il 31 ottobre: ma quella data è, chiaramente, in forte discussione.

"L'impresa ha quella data da rispettare - spiega a 95047.it il vicesindaco, Carmelo Palumbo - e ci auguriamo che possa farcela: quello che è accaduto nei giorni scorsi è stato un incidente di percorso che non ci voleva. Vedremo. In ogni caso, stiamo monitorando la situazione".

ECCO GLI INTERVENTI AL "PARCO GIOVANNI XXIII. Gli interventi, nel secondo parco urbano per importanza in città, sono stati messi a punto grazie a un finanziamento, pari a circa 235 mila euro, provenienti dal Ministero per lo Sviluppo Economico, nell’ambito del patto territoriale Simeto Etna. Nel dettaglio, i lavori prevedono il rifacimento del manto di usura dei viali, la messa in sicurezza delle aree dedicate ai più piccoli e l’inserimento di nuove infrastrutture per il gioco, la revisione degli arredi presenti, il rifacimento dell’area di sgambamento per i cani e la ristrutturazione delle toilette. Trattandosi di un’area verde, particolare attenzione verrà posta al rispetto dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni di CO2, attraverso la sostituzione, da una parte, dell’impianto di illuminazione, con un sistema dotato dei requisiti più avanzati per garantire elevati standard di sicurezza e risparmio energetico, e dall’altra, mediante la collocazione di un impianto fotovoltaico sul fabbricato che ospita i servizi igienici, in modo da renderlo autosufficiente dal punto di vista energetico. Infine, per assicurare il controllo e la sicurezza dell’area, verrà installato un impianto di videosorveglianza.