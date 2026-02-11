Tentato omicidio a Catania: spara al vicino e nasconde il fucile in mansarda, arrestato 27enne

Panico nel quartiere: l’uomo è stato colpito a una gamba.

Un 27enne è stato arrestato dalla polizia a Catania per tentato omicidio e detenzione abusiva di arma da sparo.

Secondo l'accusa, l'uomo, che era ai domiciliari nel rione Villaggio Dusmet, avrebbe sparato un colpo fucile contro un vicino di casa, ferendolo a una gamba.

La vittima è stata portata all'ospedale Cannizzaro dove i medici, a causa della gravità delle lesioni riportate, lo hanno sottoposto a intervento chirurgico.

Secondo quanto emerso dalle indagini della squadra mobile della Questura un vicino di casa si stava recando nell'abitazione del 27enne che poco prima aveva sparato un colpo di arma da fuoco contro l'immobile di un parente, provocando un foro su una parete. Il ventisettenne, prima ancora che l'uomo salisse verso la scalinata che porta alla sua abitazione, ha esploso un colpo di fucile colpendo la vittima a una gamba.

La polizia è riuscita anche a trovare il nascondiglio in cui l'indagato aveva nascosto il fucile con cui aveva sparato, che era in una mansarda dell'abitazione, celata da una botola.

Il 27enne è stato arrestato dalla squadra mobile della Questura e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto nella casa circondariale di Catania - Piazza Lanza.