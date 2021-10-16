TENTATO OMICIDIO A MISTERBIANCO, ARRESTATO MINORENNE

In esito ad indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura della custo...

In esito ad indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in istituto penale minorile, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, a carico di G.S., minorenne, ritenuto responsabile di tentato omicidio.

Il provvedimento restrittivo accoglie gli esiti complessivi di un’indagine eseguita dalla Squadra Mobile - Sezioni Reati contro la Persona, in pregiudizio di Minori e Reati Sessuali - avviata la notte del decorso 21 agosto a seguito del ferimento, avvenuto nel piazzale antistante la discoteca “Qubba” di Misterbianco (CT), di R. A. (cl. 1998) e M. P. (cl. 2002).

In tale occasione R. A,, dopo aver trascorso la serata all’interno del locale in compagnia di M. P. ed altri amici, è stato aggredito all’uscita da un giovane che lo ha pugnalato, mentre M. P. è stato colpito da una pietra.

I due sono stati, pertanto, trasportati presso il locale ospedale “Garibaldi-Nesima”, e subito dopo trasferiti presso l’ospedale “Garibaldi-Centro”, dove è stato riscontrato che R. A. è stato attinto al “VI spazio intercostale sulla emiclaveare sinistra”, che gli ha provocato una lesione da taglio “con copioso versamento pleurico omolaterale” e la lesione del “pericardio”, mentre M. P. ha riportato una “ferita lacero-contusa frontale e un trauma cranico minore”.

La successiva attività investigativa, iniziata da notizie apprese confidenzialmente e poi confermata dalla visione delle immagini acquisite e dalle sommarie informazioni riferite