TERME VIGLIATORE: Schianto nella notte, muore una ragazza di 19 anni

Nuova tragedia sulle strade della provincia di Messina.

Questa notte, intorno alle 3.30, a Terme Vigliatore lungo la via Nazionale,una Panda si è schiantata contro il muro dell’abitazione che si affaccia sulla strada.

Nulla da fare per la 19enne Irene Da Campo che si trovava alla guida e che è morta sul colpo. Per estrarre il corpo dalle lamiere accartocciate è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

La Procura di Barcellona PdG ha aperto un’inchiesta e i carabinieri stanno indagando sulle dinamiche dell’incidente. Hanno anche acquisito le immagini delle telecamere della vicina Farmacia delle Terme. Non è escluso il coinvolgimento di un’altra auto nell'incidente.

Irene aveva perso il padre trentenne da bambina in un incidente stradale. La ragazza studiava Lingue alla Cattolica di Milano, si trovava in Sicilia per le vacanze, e sarebbe dovuta rientrare a Milano nel pomeriggio di oggi.

Proprio ieri due anziani avevano perso la vita in un incidente stradale a Montalbano Elicona.