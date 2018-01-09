Terremoti, 4 scosse tra le isole Eolie, Capo d’Orlando e Cefalù. La più forte di magnitudo 3.6

Quattro scosse di terremoto si sono verificate nelle ultime ore in Sicilia nel mar Tirreno e precisamente al largo di Capo d’Orlando e Cefalù, nei pressi delle isole Eolie.

L’ultima scossa, la più forte, è stata di magnitudo 3.6 e si è verificata alle 17:58 di questo pomeriggio. Era stata preceduta da altre tre scosse, di magnitudo 3.2 alle 15:43, di magnitudo 2.6 alle 15:42 e di magnitudo 2.7 alle 12:22 di ieri.

La scossa è stata avvertita chiaramente ad Alicudi e Filicudi e anche sulla costa settentrionale siciliana sino a Cefalù.

Nessun danno a cose o persone è per ora segnalato.