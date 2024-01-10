TERREMOTI, NEL 2023 IN ITALIA 16.307 SCOSSE: UNA OGNI 30 MINUTI

Sono 16.307 i terremoti registrati nel 2023 sul territorio italiano e nelle aree limitrofe dalla Rete sismica nazionale: una media di 44 terremoti al giorno, quasi un terremoto ogni 30 minuti. Lo rife...

Sono 16.307 i terremoti registrati nel 2023 sul territorio italiano e nelle aree limitrofe dalla Rete sismica nazionale: una media di 44 terremoti al giorno, quasi un terremoto ogni 30 minuti. Lo riferisce in un comunicato l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

I terremoti più forti sono stati localizzati al di fuori del territorio italiano o in mare lungo le coste, analogamente a quanto accaduto anche nel 2022.

Eventi sismici di magnitudo pari o superiore a 5.0 sono avvenuti in Croazia e nel Mar Tirreno meridionale. Proprio al largo della Costa Calabra, il primo maggio 2023 è avvenuto il terremoto più forte dell’anno, di magnitudo Mw 5.2 alle ore 4:41.

Tuttavia, grazie alla sua elevata profondità, 268 chilometri, non ha destato allarme nel territorio calabrese. Il numero totale di terremoti localizzati in Italia nel 2023 è pressoché identico a quello del 2022 e si mantiene stabile intorno ai 16 mila terremoti dal 2019, in calo rispetto agli anni 2016, 2017 e 2018 caratterizzati dalla sequenza sismica in Italia centrale, (Amatrice-Norcia-Visso) iniziata il 24 agosto 2016.

Il contributo – conclude il comunicato – di questa sequenza in termini di numero di eventi è comunque importante anche nel 2023, rappresentando circa il 30 per cento del totale della sismicità registrata in Italia.