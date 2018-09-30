TERREMOTI: SCOSSA 3.3 IN PROVINCIA DI ENNA ALLE ORE 8.23,EPICENTRO AD ASSORO

Un terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 3 km est da Assoro (Enna) alle 08:23:05 ad una profondità di 37 km.L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.Replica alle ore 08.29 di m...

Un terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 3 km est da Assoro (Enna) alle 08:23:05 ad una profondità di 37 km.

L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Replica alle ore 08.29 di magnitudo 1.9 con epicentro a Nissoria a 4 km di profondità

Un altra scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 3:56 al largo delle isole Eolie.

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 259 km di profondità ed epicentro a 13 km da Malfa (Messina).