TERREMOTO A BRONTE, SCOSSA DI MAGNITUDO 2.5 NELLA NOTTE

Un terremoto di magnitudo di 2.5 è stato registrato alle ore 02:21 nella zona a Sudovest di Bronte, in provincia di Catania. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 11 chilometri di profondità ed epicentro tra Bronte e Maletto.

Il 18 dicembre un terremoto di magnitudo 3.7 era stato registrato a 00:48 alle pendici nordoccidentali dell'Etna, in provincia di Catania.

DATI

Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: 3 km SW Bronte (CT), il 16-01-2020 02:21:20 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 37.77, 14.81 ad una profondità di 11 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).