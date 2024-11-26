Terremoto a Viagrande: Magnitudo 2.2, Epicentro Superficiale Nettamente Avvertito

Un terremoto di magnitudo 2.2 è stato registrato oggi, 26 novembre 2024, alle ore 18:16 nei pressi di Viagrande, in provincia di Catania. L’epicentro è stato localizzato a 4 chilometri a nord-est del...

Un terremoto di magnitudo 2.2 è stato registrato oggi, 26 novembre 2024, alle ore 18:16 nei pressi di Viagrande, in provincia di Catania.

L’epicentro è stato localizzato a 4 chilometri a nord-est del comune, con coordinate geografiche 37.6450 di latitudine e 15.1110 di longitudine, secondo i dati ufficiali forniti dalla Sala Operativa dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Catania.

L’evento è avvenuto a una profondità di 0 chilometri, rendendolo un fenomeno a livello superficiale.

La scossa, seppur lieve, è stata nettamente avvertita dalla popolazione locale a causa della sua bassa profondità, che ne ha amplificato la percezione. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Dettagli tecnici del sisma:

Magnitudo: ML 2.2

Epicentro: 4 km NE di Viagrande (CT)

Data e ora: 26 novembre 2024, ore 18:16:59 (ora italiana)

Coordinate: 37.6450 N, 15.1110 E

Profondità: 0 km

Le autorità locali e l’INGV monitorano costantemente l’area, particolarmente sensibile dal punto di vista sismico, trovandosi in una zona caratterizzata dall’attività dell’Etna. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati in caso di sviluppi significativi.